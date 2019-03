Η Boeing καθηλώνει τα Β 737 ΜΑΧ - Σε «καραντίνα» 371 αεροσκάφη

ΦΩΤΟ: xinhua

Στο σύνολό τους τα αεροσκάφη που -έστω προσωρινά- μπαίνουν σε «καραντίνα» είναι 371.

Η ανακοίνωση της Boeing:

«Η Boeing εξακολουθεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των 737 MAX. Παρά ταύτα, ύστερα από διαβούλευση με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και τις Αρχές αεροπλοϊας και πελάτες ανά τον κόσμο, η Boeing αποφάσισε -με σκοπό να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό για την ασφάλεια του αεροσκάφους- να προτείνει στην FAA την προσωρινή αναστολή των πτήσεων του συνόλου του στόλου των 371 αεροσκαφών 737 MAX».

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/Z6gIInNYHLpic.twitter.com/cBHzvsdVw7