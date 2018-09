Η Ισπανία θα προχωρήσει στην πώληση «έξυπνων» βομβών στη Σαουδική Αραβία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, το Ριάντ απείλησε να ακυρώσει μια άλλη διμερή σύμβαση ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ για την αγορά πολεμικών πλοίων εάν δεν προχωρούσε η πώληση των βομβών.

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις πωλήσεις όπλων από κράτη της Δύσης στη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους τους, που ενεπλάκησαν το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη.

Η τελευταία φάση της ένοπλης σύρραξης στη φτωχότερη χώρα του αραβικού κόσμου έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 10.000 ανθρώπους και έχει φέρει 8,4 εκατομμύρια άλλους στα πρόθυρα λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Υεμένη τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση του κόσμου.

