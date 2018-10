Η τροπική καταιγίδα Μάικλ απειλεί τη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μάικλ, που όταν έφθασε στην ενδοχώρα των ΗΠΑ έγινε ο τρίτος ισχυρότερος κυκλώνας που έχει πλήξει ποτέ την αμερικανική επικράτεια, προκάλεσε μεγάλες ζημιές στη βορειοδυτική ακτή της Φλόριντας, κοντά στη μικρή πόλη Μέξικο Μπιτς, την Τετάρτη, όταν κατατασσόταν στην Κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας 250 χιλιομέτρων την ώρα. Άφησε πίσω 7 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές παράκτιες πόλεις.

Περί τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (03:00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας) η καταιγίδα απείχε περίπου 10 χλμ. από το Ρόανοκ Ράπιντς της Βόρειας Καρολίνας, με ανέμους ταχύτητας 85 χιλιομέτρων την ώρα.

Hurricane Michael intensified from a tropical storm to a major hurricane in just 2 days https://t.co/iKPcEB7kIr