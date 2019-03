HΠΑ: Παραιτήθηκε η υφυπουργός Άμυνας αρμόδια για την Πολεμική Αεροπορία

«Το να υπηρετώ στο πλευρό των αεροπόρων μας ήταν ένα προνόμιο. Είμαι περήφανη για την πρόοδο που επιτύχαμε για να αυξήσουμε το επίπεδο προετοιμασίας και αποτελεσματικότητας της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας».

Today I informed the President I will resign as Secretary of the Air Force to be President of the University of Texas at El Paso. It has been a privilege to serve with our #Airmen—I am proud of the progress we have made to restore the readiness & lethality of #USAF.