ΗΠΑ: Από ψυχολογικά προβλήματα έπασχε ο δράστης του μακελειού σε τράπεζα του Σινσινάτι

Ο Περές άρχισε να πυροβολεί γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) ενώ βρισκόταν στο λόμπι του κτιρίου των 30 ορόφων όπου στεγάζεται η Fifth Third bank στην επιχειρηματική συνοικία του Σινσινάτι.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ένας εκ των οποίων υπέκυψε επί τόπου, ενώ δύο ακόμη αφού διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης, που έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, δεν έχει καμία σχέση με την τράπεζα.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Σινσινάτι Έλιοτ Άιζακ αναφέρθηκε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην «πιθανότητα» ο Πέρες – που ήταν οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο όπλο 9 χιλιοστών το οποίο είχε αγοράσει νόμιμα και περίπου 200 σφαίρες-- να έπασχε από «ψυχολογικά προβλήματα».

#BREAKING: Police officials have identified the shooting suspect in downtown Cincinnati, Ohio as 29-year-old Omar Enrique Santa Perez from the North Bend area. pic.twitter.com/fdkqrR91Vh