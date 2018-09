ΗΠΑ: Λευκή αστυνομικός σκότωσε κατά λάθος μαύρο γείτονά της

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Γκάιγκερ, αφού ολοκλήρωσε την υπηρεσία της, πυροβόλησε και σκότωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τον Μπόθαμ Ζαν, 26 ετών, από την Αγία Λουκία, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα ακριβώς κάτω από το δικό της.

Η αστυνομικίνα αφηγήθηκε πως δεν πρόσεξε ποιο κουμπί πάτησε στον ανελκυστήρα, κατέβηκε σε λάθος όροφο και μπήκε χωρίς να καταλάβει ότι έκανε λάθος στο διαμέρισμα του γείτονά της, ο οποίος δεν είχε κλειδώσει την πόρτα.

A Dallas prosecutor says a grand jury could decide on more serious charges for the police officer charged with manslaughter in a neighbor's fatal shooting https://t.co/BkzIDN8XJkpic.twitter.com/1o7o2Oj84a