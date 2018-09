ΗΠΑ: Σε δίκη αστυνομικός που εκτέλεσε 17χρονο αφροαμερικανό - Πυροβόλησε 16 φορές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αστυνομικός Βαν Ντάικ, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε χωρίς λόγο τον 17χρονο Λακουάν ΜακΝτόναλντ τον Οκτώβριο του 2014, όταν ο νεαρός αρνήθηκε να πετάξει κάτω το μαχαίρι που είχε πάνω του.

«Ούτε ένας πυροβολισμός δεν ήταν απαραίτητος, ή δικαιολογημένος», επέμεινε ο εισαγγελέας ΜακΜάον, μετρώντας, εν μέσω βαριάς σιωπής στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα, από το 1 μέχρι το 16 — αναφερόμενος στους πυροβολισμούς — για να τονίσει πόσο δυσανάλογη ήταν η χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον του ΜακΝτόναλντ από τον αστυνομικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

