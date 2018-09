Ιράν: Φονική σύγκρουση λεωφορείου και βυτιοφόρου - Σκοτώθηκαν 19 επιβάτες

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το βυτιοφόρο έπεσε πάνω στο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 47 άνθρωποι, επεσήμανε ο στρατηγός Μοχαμάντ- Χοσεΐν Χαμίντιμ, επικεφαλής της τροχαίας.

Από το δυστύχημα υπήρξαν και τραυματίες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό τους, σημειώνοντας ότι έχουν διακομιστεί σε κοντινά νοσοκομεία.

Το Ιράν έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά θανάτων από τροχαία δυστυχήματα παγκοσμίως. Τον Ιούλιο σε ένα δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν επίσης ένα βυτιοφόρο και ένα λεωφορείο έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι στο Κουρδιστάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Από τροχαία δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 16.300 άνθρωποι και ακόμη 336.000 τραυματίστηκαν την προηγούμενη ιρανική χρονιά (21 Μαρτίου 2017- 20 Μαρτίου 2018), σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας της χώρας Μοχαμάντ- Χαντί Αγιαζί.

Αυτός ο αυξημένος οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: τη γενική κατάσταση των δρόμων του Ιράν, το γεγονός ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα στη χώρα είναι παλιά λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί αλλά και στην αδιαφορία των οδηγών για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάτι που η αστυνομία προσπαθεί να αντιμετωπίσει μεταδίδοντας σοκαριστικές φωτογραφίες στην τηλεόραση και με εκστρατείες ενημέρωσης.

A passenger bus and a fuel tanker have crashed together in Kashan-Natanz road in central #Iran. So far 21 people have been killed and 26 wounded, emergency officials say.

The bus, which hit the fuel tanker from behind, was travelling between Tehran and Kerman pic.twitter.com/2qIeY4PSuN