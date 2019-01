Iσχυρή έκρηξη στο Παρίσι - Σε κρίσιμη κατάσταση 9 τραυματίες

ΦΩΤΟ: AFP

11 από τους τραυματίες είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Επιπρόσθετα τραυματίστηκαν τρεις πυροσβέστες.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά σε ένα κατάστημα, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε βιτρίνες σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

VIDEO: A powerful explosion badly damaged a bakery in central Paris early on Saturday, injuring several people and smashing nearby windows after a suspected gas leak, police and AFP journalists said pic.twitter.com/TykIzmTMMa