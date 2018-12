Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Νέα Καληδονία - Προκλήθηκαν παλιρροϊκά κύματα

Προκλήθηκαν παλιρροϊκά κύματα και οι αρχές της Νέας Καληδονίας κάλεσαν τον πληθυσμό να μεταβεί σε ασφαλείς τοποθεσίες μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι που εξέδωσε νωρίτερα το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC).

??TSUNAMI WARNING ??A tsunami warning has been issued after a magnitude 7.6 earthquake struck off the New Caledonia coast.

Residents along the Vanuatu and New Caledonia coastlines have been told to evacuate to shelters immediately.#Marksweather#TsunamiWarning#NewCaledoniapic.twitter.com/I2Cn7tLY25