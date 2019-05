Kαλιφόρνια: Συντριβή μαχητικού F-16 - Σώθηκε ο πιλότος

Η εφημερίδα The Los Angeles Times, επικαλούμενη εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη βάση, έγραψε ότι η συντριβή του μαχητικού προκάλεσε φωτιά αλλά μικρής έκτασης, ενώ το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KCAL μετέδωσε φωτογραφία που εικονίζει ένα μεγάλο γκρίζο κτίριο με μια τρύπα στην οροφή.

Το μαχητικό συνετρίβη περί τις 15:30 σε αποθήκη στην άκρη του διαδρόμου αποπροσγειώσεων της βάσης, δήλωσε αξιωματικός του αμερικανικού στρατού στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Οπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πιλότος έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και «είναι εντάξει», συνέχισε, πριν προσθέσει πως δεν πιστεύεται ότι βρισκόταν κανείς στην αποθήκη όταν συνετρίβη σε αυτή το αεροσκάφος.

Στη γιγαντιαία βάση στην Κομητεία Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνιας, περίπου 105 χλμ. ανατολικά του Λος Άντζελες, βρίσκονται ανά πάσα στιγμή από 2.000 ως 6.000 έφεδροι της Αεροπορίας και άλλο προσωπικό, κατά τον αξιωματικό.

Υπάρχουν αναφορές για 12 τραυματίες στο έδαφος.

Update 12 injured in this F16 crash here into a Sysco warehouse here in Moreno Valley pic.twitter.com/4X34KfWdry