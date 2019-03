Καρέ-καρέ η σύλληψη του Τούρκου δράστη του μακελειού με 3 νεκρούς στην Ουτρέχτη – Τι λέει ο πατέρας του

Η αστυνομία ενημέρωσε νωρίτερα ότι ο ύποπτος είναι ένας 37χρονος Τούρκος ζητώντας από τους πολίτες να μην τον πλησιάζουν!

O επικεφαλής της επιχείρησης της ολλανδικής αστυνομίας ανακοίνωσε πρώτος ότι συνελήφθη ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουτρέχτη.

Ο πατέρας του 37χρονου Τούρκου που φέρεται ότι άνοιξε πυρ μέσα σε τραμ σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, δήλωσε σήμερα ότι θέλει να "τιμωρηθεί" ο γιος του, εφόσον είναι πράγματι ο δράστης της επίθεση.

"Αν το έκανε, πρέπει να τιμωρηθεί", είπε στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA ο Μεχμέτ Τανίς, πατέρας του Γκιοκμέν Τανίς τον οποίο αναζητά η ολλανδική αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ολλανδικών αρχών, από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν πέντε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η οικογένεια του Τανίς κατάγεται από το Γιοζγκάτ, στην κεντρική Τουρκία.

Ο Μεχμέτ Τανίς είπε ότι επέστρεψε στην Τουρκία από την Ολλανδία το 2008, αφού χώρισε με τη σύζυγό του η οποία έμεινε πίσω μαζί με τον γιο τους, τον Γκιοκμέν. Ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στην επαρχία της Καισάρειας.

"Δεν έχω μιλήσει, δεν έχω καμία επαφή με τον γιο μου εδώ και 11 χρόνια. Δεν έχουμε μιλήσει από το 2008", συνέχισε ο Μεχμέτ Τανίς. "Δεν είχε επιθετική συμπεριφορά. Όμως στο μεταξύ πέρασαν 11 χρόνια. Τι έγινε, τι βίωσε; Δεν γνωρίζω τίποτα", κατέληξε.

Τρείς οι νεκροί

Στους τρεις ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση στην Ουτρέχτη και οι τραυματίες ανέρχονται στους πέντε. Τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών ανακοίνωσε επισήμως η αστυνομία.

Στην πόλη της Ολλανδίας σήμανε συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο τράμ. Την ίδια στιγμή , σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής ακούστηκαν πυροβολισμοί σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η επίθεση φέρεται να έγινε ενώ ήταν εν κινήσει ο συρμός, ο οποίος πλέον έχει ακινητοποιηθεί και περικυκλωθεί απο οχήματα και προσωπικό των Αρχών Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως «ανησυχεί βαθιά» και πως η κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως. Το ολλανδικό ραδιόφωνο μετέδωσε πως τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί στην έδρα της κυβέρνησης στη Χάγη.

Δηλώσεις για το δραματικό επεισόδιο έκανε και ο δήμαρχος της πόλης, Jan van Zanen, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως φρικτό.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.