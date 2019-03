Κάτι Πίρι: Ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης να γίνει μέσο πίεσης προς την Τουρκία

Έκκληση προς το Συμβούλιο των Κρατών Μελών να χρησιμοποιήσει τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, ως μέσα πίεσης προς την Τουρκία για την αναστροφή της κακής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου στη χώρα, απηύθυνε η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή προοπτική της Αγκυρας Κάτι Πίρι παρουσιάζοντας την τελευταία έκθεση αυτής της νομοθετικής περιόδου για τη Τουρκία.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

“Δεν υπάρχει ούτε ένας σε αυτό το Κοινοβούλιο που να πιστεύει ότι αυτή η Τουρκία μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ”, δήλωσε η Κάτι Πίρι.

Η Κάτι Πίρι περιέγραψε με μελανά χρώματα την επιδείνωση του Κράτους Δικαίου και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, αναφερόμενη στις συλλήψεις αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και στελεχών της αντιπολίτευσης (με ονομαστική αναφορά στις υποθέσεις Καβαλά και Ντερμιτάς και την αφαίρεση των διαπιστεύσεων των Γερμανών δημοσιογράφων).

“Το κακό έγινε χειρότερο”, δήλωσε η Κάτι Πίρι και ξεκαθάρισε ότι ο σκοπός είναι “να τραβήξουμε μια γραμμή στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τους πολίτες”. Ξεκαθάρισε εκ νέου δε ότι το νέο σύνταγμα, το οποίο, όπως είπε, δεν περιέχει τον στοιχειώδη διαχωρισμό των εξουσιών (δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική) αποτελούσε κόκκινη γραμμή.

Σημείωσε ότι η έκθεση καλεί προς “επίσημη αναστολή τωνενταξιακών διαπραγματεύσεων” (formally suspend) και “υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην σχετική Επιτροπή” και αναμένει ότι αυτό θα συμβεί και στην ολομέλεια.

Ανακοίνωσε ότι η ομάδα του ΕΛΚ και “της άκρας δεξιάς”, όπως χαρακτηριστικά είπε, “κατέθεσαν τροπολογία με την οποία ζητούν τον οριστικό τερματισμό (terminate and take away candidate status) των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την αφαίρεση της ιδιότητας του υποψηφίου προς ένταξη”. Συμπλήρωσε δε ότι “ελπίζω να μην εγκριθεί”.

Σύμφωνα με την Κάτι Πίρι “πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κοροϊδία ότι μιλάμε με τον Ερντογάν για ένταξη”, όπως είπε.

Ερμηνεύοντας την τροπολογία του ΕΛΚ δήλωσε ότι “μόνο το Συμβούλιο μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση”, για αφαίρεση της ιδιότητας του υποψηφίου, κάτι το οποίο όπως εξήγησε αφαιρεί τη δυνατότητα να ανοίξουν ξανά οι διαπραγματεύσεις αν η κατάσταση βελτιωθεί. “Ελπίζω ότι δεν θα εγκριθεί απόψε”, είπε και συμπλήρωσε ότι κάτι τέτοιο στέλνει ένα σκληρό μήνυμα “όχι μόνο στον Ερντογάν, αλλά και στους Δημοκράτες”.

Στη συνέχεια βεβαίως διευκρίνισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι σε κάθε περίπτωση εναπόκειται μόνο στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών, τόσο πάγωμα, όσο και η οριστική αναστολή, ο τερματισμός, ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αμφισβήτησε ρητά το αν και κατά πόσο το Συμβούλιο έχει πραγματική στρατηγική για το θέμα, με τη μομφή ότι το Συμβούλιο ασχολείται ενεργά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία μόνο όταν πλήττονται Ευρωπαίοι πολίτες και όχι σε σχέση με την μόνιμη κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Η Κάτι Πίρι άσκησε κριτική και στη διακήρυξη της Συνόδου της Βάρνας λέγοντας ότι “είναι θλιβερό” πως το κείμενο περιείχε μόνο “διμερή θέματα της Ελλάδας και της Κύπρου”, που αν και παραδέχθηκε πως είναι σημαντικά “δεν καταδεικνύουν ευρωπαϊκή στρατηγική για το πως θα κρατήσουμε την Τουρκία στη Δύση”.

Τέλος άσκησε εκ νέου κριτική στο Συμβούλιο για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε το άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων ως μέσο πίεσης προς την Άγκυρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξήγησε ότι η έκθεση του ΕΚ ζητά να χρησιμοποιηθεί πλέον η τελωνειακή ένωση προς αυτό το σκοπό. Όπως είπε “ζητάμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να εξετάσουν την προετοιμασία για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, μόνο αν υπάρχει πρόοδος στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων”.