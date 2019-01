Κένυα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από την εισβολή ενόπλων ισλαμιστών σε ξενοδοχείο - Εικόνες από την επίθεση - Νέα πυρά και εκρήξεις

ΠΗΓΗ: ant1news

Οι ένοπλοι εισέβαλλαν σε ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε κτίριο που φιλοξενεί γραφεία και σκότωσαν τουλάχιστον 15 άτομα. Σύμφωνα με τα προσωπικά έγγραφα των νεκρών, μεταξύ τους ήταν έντεκα Κενυάτες, ένας Αμερικανός και ένας Βρετανός πολίτης, ενώ δύο ακόμα δεν έφεραν έγγραφα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που μπόρεσαν να σωθούν είναι μια έγκυος, διευκρίνισε ο τραυματιοφορέας, καθώς και η κόρη ενός πρώην βουλευτή.

Δείτε εικόνες από την επίθεση από βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες:

#Live : more footage coming strait from the scene at the ongoing Al-Shabab acclaimed Terror Attack in #Nairobi #Kenya

The al-Qaeda linked extremist group al Shabab launched a deadly attack on a luxury hotel in Kenya's capital Tuesday, sending people fleeing in panic.

At least 15 people were killed; one of them is believed to be an American. @Debora_Patta reports from Africa pic.twitter.com/7EOjRmmusi