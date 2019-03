Κίνα: Δραματική αύξηση στον αριθμό των θυμάτων από την έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Η έκρηξη κατέστρεψε σπίτια και βιομηχανικά κτίρια που βρίσκονταν αρκετά χιλιόμετρα περιμετρικά του εργοστασίου. Η κεντρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συγκρότησε εξεταστική επιτροπή για να ρίξει φως στα αίτια της καταστροφής, ενώ έχουν γίνει και αρκετές συλλήψεις, όπως μετέδωσε το ant1news.

Η εταιρία Tianjiayi Chemical, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ιδρύθηκε το 2007 και απασχολούσε 195 εργαζόμενους. Παράγει χημικά προϊόντα όπως ανισόλη, μια πολύ εύφλεκτη ένωση που η οσμή της μοιάζει με αυτή του γλυκάνισου.

A man was rescued from a chemical plant blast site in Xiangshui, China, about 40 hours after the explosion occurred. So far 64 people have been confirmed dead pic.twitter.com/j2IlYYNOcd