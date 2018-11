Κίνα: Εκρηξη και πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε περί τις 00:41 τοπική ώρα (18:41 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών, που δεν διευκρινίζει τα αίτιά της.

Φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν από το κινεζικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CGTN στο Twitter εικονίζουν τα καμένα φορτηγά και δεκάδες πυροσβέστες κατά μήκος ενός δρόμου. Η φωτιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ.

Μια επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ «διενεργείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος», ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

A blast near a chemical plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province, has killed 22 and injured 22 others in early Wednesday morning. A total of 50 cars were involved in the accident, local authorities said. pic.twitter.com/wMyGDKV8Nn