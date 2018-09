Kόσοβο: Αλβανοί απέκλεισαν την είσοδο χωριού στον Σέρβο πρόεδρο Βούτσιτς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκατοντάδες άνθρωποι, 200 σύμφωνα με το Ρόιτερς, συγκεντρώθηκαν στον δρόμο και έφτιαξαν ένα οδόφραγμα από κορμούς δέντρων και οχήματα.

«Ο Βούτσιτς δεν θα περάσει». «Εκείνοι που διέπραξαν γενοκτονία σε βάρος αθώων πολιτών δεν μπορούν να περάσουν», έγραφαν μερικά πανό.

Barricades on the way to Banja. Protestors say: "Vucic will not pass." https://t.co/TlrEJatgYCpic.twitter.com/WH8UYDPh9U via @SSnajaKljajic#Balkans