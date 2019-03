Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Brexit - Nέα ψηφοφορία απόψε στη βρετανική Bουλή

Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο 48ωρο οι βουλευτές μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το είδος της καθυστέρησης του Brexit, την χρονική διάρκεια, τους όρους, ακόμη και για το εάν θα δώσουν στους Βρετανούς ένα ακόμη δημοψήφισμα.

Η συμφωνία της μπορεί να κρίθηκε “νεκρή”, αλλά ίσως η Τερέζα Μέι δεν έχει πει τον τελευταίο λόγο. Στελέχη της Κυβέρνησης και μέλη του υπουργικού συμβουλίου δεν αποκλείουν η Μέι να φέρει την συμφωνία της και πάλι πίσω στη Βουλή για μία τρίτη ψηφοφορία, εκτιμώντας ότι οι “αντάρτες” βουλευτές του κόμματος, υποστηρικτές του Brexit, θα μπορούσαν να την στηρίξουν, μόλις αποκλειστεί η έξοδος χωρίς συμφωνία ως επιλογή (από την ψηφοφορία του Σαββάτου).

UK PM Theresa May says MPs now face "an unenviable choice" of what to do next, stressing that "voting against the deal and for an extension does not solve the problem"#BrexitVote latest: https://t.co/B1iEVm5bdmpic.twitter.com/MKfBMfiO1Q