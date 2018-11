Ξεκίνησε η γεώτρηση της Exxon Mobil στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ

ΠΗΓΗ: sigmalive

Από την πλευρά του ο αμερικανός αξιωματούχος είπε πως οι ΗΠΑ βλέπουν προοπτική στα ενεργειακά της Κύπρου, ενώ τόνισε πως στηρίζουν τα δικαιώματα της ΚΔ για εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων και είναι υπέρ του ακριβοδίκαιου διαμοιρασμού στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φάνον βρισκόταν τις προηγούμενες μέρες στο Ισραήλ και μετά την Κύπρο θα συνεχίζει το ταξίδι του για Αίγυπτο.

Delighted to welcome #US As. Secretary of State for Energy Resources Francis R. Fannon to #Cyprus. Great discussion on CY-US #energy cooperation, the #EastMed hydrocarbons potential and the strategic significance of US companies’ activities in the Cypriot #EEZ. @EnergyAtStatepic.twitter.com/yVGFWqWVOz