Λαγκάρντ: Έρχεται νέα εποχή οργής - Οι προνομιούχοι θα ζουν έως τα 120 ενώ εκατομμύρια άλλοι θα υπομένουν τη φτώχεια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το παγκόσμιο εμπόριο πρέπει κατ' αυτήν να «αποκατασταθεί»: «Πρέπει να συνεχίσουμε την αποκλιμάκωση» των εμπορικών εντάσεων, είπε, καλώντας παράλληλα να βελτιωθεί το σύστημα των εμπορικών ανταλλαγών, με την «εξάλειψη των επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις» και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Λαγκάρντ τάχθηκε εξάλλου υπέρ ενός νέου, διεθνούς συστήματος φορολόγησης. «Οι εταιρείες έχουν σήμερα παρουσία σε όλο τον πλανήτη, αλλά οι κυβερνήσεις δεν έχουν βρει τη σωστή φορολογική απάντηση», τόνισε, καταγγέλλοντας τις στρατηγικές ελαχιστοποίησης των φόρων, που «αφήνουν πάρα πολλά έσοδα από φόρους πάνω στο τραπέζι».

@Lagarde at #KissingerLecture: 2019 can be a moment when the world delivers a new burst of creativity in solving our shared challenges. We can make it the start of a different kind of AI: an Age of Ingenuity.