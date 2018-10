Λιβερία: Αμερικανική ΜΚΟ ζητά δημόσια συγγνώμη για βιασμούς κοριτσιών από τον συνιδρυτή της στη Μονρόβια

Αμερικανική ανθρωπιστική ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη Λιβερία εξέφρασε χθες τη δημόσια συγγνώμη της για τους συστηματικούς βιασμούς νεαρών κοριτσιών σε σχολείο που διηύθυνε η ίδια και του οποίου υποτιθέμενη αποστολή ήταν να αποτρέψει να καταλήξουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Εκφράζουμε την βαθιά και απέραντη θλίψη μας», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ΜΚΟ More Than Me (Περισσότερο από τον εαυτό μου), αναφορικά με τια αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στον αμερικανικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας ProPublica, στο πλαίσιο μιας εμπεριστατωμένης και μακράς έρευνας, η οποία αναδημοσιεύθηκε επίσης και στο περιοδικό Time.

Τα κορίτσια κακοποιούνταν από τον συνιδρυτή της ΜΚΟ Μάκιντος Τζόνσονμέσα στο ίδιο το σχολείο, που είχε ιδρυθεί το 2013 σε μία από τις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας Μονρόβια στη Λιβερία και ήταν το πρώτο από τα 13 που λειτουργεί η More Than Me στην πάμφτωχη τούτη αφρικανική χώρα. Ο ίδιος ο Τζόνσον έφυγε από τη ζωή το 2016 έχοντας ασθενήσει από τον ιό του AIDSκαι υπάρχουν φόβοι πως έχει μολύνει αρκετά κορίτσια, πολλά εκ των οποίων ήσαν μόλις 10 ετών.

«Προς όλα τα κορίτσια που βιάσθηκαν από τον Μάκιντος Τζόνσον από το 2014 κι εντεύθεν τους λέμε: σας απογοητεύσαμε. Είχαμε παραχωρήσει στον Τζόνσον μία εξουσία την οποία καταχράσθηκε κακοποιώντας παιδιά. Αυτή η δύναμη εξουσίας του είχε εμποδίσει την ικανότητα του προσωπικού μας να αναφέρει τις καταχρήσεις του και τις κακοποιήσεις στις διοικητικές υπηρεσίες μας. Η διοίκηση άρχισε να αντιλαμβάνεται τα σημάδια αυτά πολύ αργότερα», γράφει στην ιστοσελίδα της η More Than Me.

Ο Τζόνσον είχε συλληφθεί κατόπιν καταγγελιών από τα κακοποιημένα κορίτσια. Η δίκη του το 2015 είχε αναβληθεί ένεκα των υποψιών για δωροδοκίες αξιωματούχων, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της ProPublica. Κατά το χρονικό διάστημα του θανάτου του επρόκειτο να επαναληφθεί η δικάσιμος διαδικασία.

Η ΜΚΟ έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει πάνω από 8 εκατ. δολάρια από χρηματικές δωρεές και αρωγές, εκ των οποίων οι 600.000 προέρχονται απ’ ευθείας από το αμερικανικό κράτος. Επίσης είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη της τότε προέδρου της Λιβερίας Έλεν Τζόνσον Σέρλιφ, που είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Η ProPublica περιγραφει τον Μάκιντος Τζόνσον ως έναν «γοητευτικό χειραγωγό», που είχε δεσμό με την Κέιτι Μέιλερ, ιδρύτρια της ΜΚΟ. Η οργάνωση αυτή Ευαγγελιστών είχε έλθει στη Λιβερία με αποστολή να σώσει τις ζωές των κοριτσιών στις παραγκουπόλεις και να αποτρέψει ένα ζοφερό μέλλον σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους, έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου.