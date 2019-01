Μακελειό από πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια - Τρεις νεκροί, 4 τραυματίες – Αναζητείται ο δράστης

Ο διευθυντής του Gable House Χεσούς Πέρες δήλωσε στους Los Angeles Times ότι άκουσε περίπου 4 πυροβολισμούς. "Το μόνο που ακούσαμε ήταν ότι κάπου δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν", δήλωσε επίσης στην εφημερίδα.

"Ακούσαμε ότι γινόταν ένας μεγάλος καυγάς πριν από αυτό. Τρέξαμε στο μπαρ και καλυφθήκαμε επειδή μετά τον καυγά ακούσαμε πυροβολισμούς", πρόσθεσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι έμεινε κρυμμένος για περίπου 15 λεπτά προτού ένας φρουρός της ασφάλειας τον συνοδεύσει έξω στο πίσω μέρος του Gable House Bowl.

California Shooting Shots Fired Reported at Bowling House in Torrance At around 12:20 a.m., Torrance Police Department tweeted "Please stay away from the area."

This is a developing story. Check back for updates. https://t.co/Mk4U23TS8t via @nbcla