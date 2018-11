Μακελειό σε μπαρ στην Καλιφόρνια - Τουλάχιστον 13 νεκροί

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μπαρ της νότιας Καλιφόρνιας όταν άγνωστος εισέβαλε και άνοιξε πυρ κατά των θαμώνων. Νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλο που άνοιξε πυρ στο εσωτερικό ενός μπαρ στο Θάουζαντ Οουκς στην νότια Καλιφόρνια κατά την διάρκεια φοιτητικής βραδιάς, ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας της Βεντούρα Τζεφ Ντιν.

Σύμφωνα με τον σερίφη, σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι που βρίσκονταν στο εσωτερικό του μπαρ και ένας βοηθός σερίφη ο οποίος έφθασε επί τόπου.

Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε επίσης, πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι δεν τον υπολογίζει ανάμεσα στα θύματα.

Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε» μέσα στο μπαρ και προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Υπήρχαν 200 άνθρωποι μέσα στο μπαρ εκείνη την ώρα, πολλοί εκ των οποίων φοιτητές.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο ένοπλος εισέβαλε στο μπαρ στις 23.30 και άνοιξε πυρ με ένα μαύρο περίστροφο. Στη συνέχεια πυροδότησε καπνογόνα που ξεκίνησαν μία πυρκαγιά, και συνέχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο του μπαρ την ώρα της επίθεσης.

