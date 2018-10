Μακελειό στις ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ - 8 νεκροί, πολλοί τραυματίες

«Κυκλοφορεί ένας ένοπλος στη συνοικία Ουίλκινς και Σάντι. Αποφύγετε την περιοχή» ήταν το tweet που ανήρτησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά στη συναγωγή, όπου είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για μια λειτουργία.

Το CBS μεταδίδει πως υπάρχουν 8 νεκροί ενώ ο ένοπλος φώναζε «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν».

"All Jews must die," what shooter at Pittsburgh synagogue said per @KDKA.

8 dead. #CBSN