Με αποκαλύψεις απειλεί ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ: Θα αφήσω τον λαό των ΗΠΑ να κρίνει ποιος λέει την αλήθεια

Σε σύντομες δηλώσεις του έπειτα από μια γεμάτη μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας κατέθετε επί εννέα ώρες κεκλεισμένων των θυρών στη Γερουσία, ο Κόεν ανήγγειλε πως θα εκθέσει σήμερα δημόσια τους λόγους για τους οποίους οι Αμερικανοί πρέπει να πιστέψουν τον ίδιο και όχι τον αρχηγό του Κράτους.

«Ανυπομονώ αύριο να μπορέσω (...) να πω στον αμερικανικό λαό την ιστορία μου και θα αφήσω τους Αμερικανούς να κρίνουν ποιος ακριβώς λέει την αλήθεια», είπε ο Κόεν στους δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε το CNN.

CNN's Gloria Borger takes a look at the evolution of Michael Cohen from Trump defender to arch-enemy https://t.co/43N2q3YFJUpic.twitter.com/3b6S9Tu9uO