Μεξικό: Eκτέλεσαν εν ψυχρώ δημοσιογράφο μέσα σε εστιατόριο

Ο Χεσούς Ράμος Ροντρίγκες έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του άγνωστου δράστη ενώ βρισκόταν σε ένα εστιατόριο της πόλης Εμιλιάνο Σαπάτα. Ο Ροντρίγκες είναι ο δεύτερος δημοσιογράφος που δολοφονείται στο Μεξικό από τις αρχές του έτους.

Ο 59χρονος Ροντρίγκες ήταν πολύ δημοφιλής στην περιοχή αφού εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού 99,9 FM.

Mexican radio journalist shot dead while having breakfast in Mexico City https://t.co/ae7vKbAJim