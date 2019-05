Μιανμάρ: Ελεύθεροι οι δημοσιογράφοι του Reuters

Οι δύο δημοσιογράφοι του Ρόιτερς, ο Ουά Λόουν, 33 ετών, και ο Κέι Σου Όου, 29 ετών, καταδικάστηκαν τον Σεπτέμβριο και τους επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης επτά ετών, σε μια υπόθεση που ήγειρε πολλά ερωτήματα σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Μιανμάρ και προκάλεσε κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο, με ξένους διπλωμάτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν μια στημένη δίωξη σε βάρος τους.

WATCH: @Reuters reporters Wa Lone and Kyaw Soe Oo walk free from a Myanmar prison after spending more than 500 days behind bars. More here: https://t.co/3NzyJSQJyEpic.twitter.com/v5BpRq9mD4