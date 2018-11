Μιτ Ρόμνεϊ: Εξελέγη στη Γερουσία ο σφοδρός επικριτής του Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρεπουμπλικάνος κέρδισε τη Δημοκρατική υποψήφια Τζένι Ουίλσον στην Πολιτεία της Γιούτας, όπου ζουν πολλοί μορμόνοι — είναι μορμόνος και ο ίδιος — και όπου έχει να εκλεγεί Δημοκρατικός στη Γερουσία πάνω από 40 χρόνια.

Θα εγκατασταθεί στη Γερουσία στις αρχές του Ιανουαρίου του 2019 για εξαετή θητεία. Για πολλούς, το ερώτημα είναι εάν θα διαδεχθεί τον Τζον Μακέιν — ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο — και θα αναδειχθεί σε μια από τις φωνές που επικρίνουν τον πρόεδρο Τραμπ στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, ή αν η εχθρότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες θα αμβλυνθεί με τον καιρό.

Former Republican presidential candidate Mitt Romney wins Utah Senate seat against Jenny Wilson, describing his victory as a 'call for dignity, respect.' Latest #Midterm2018 updates here: https://t.co/A9vbxsGQzKpic.twitter.com/eLnH6lZ00Z