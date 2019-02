Μνούτσιν: Παραγωγικές οι συναντήσεις ΗΠΑ-Κίνας στο Πεκίνο

ΠΗΓΗ: Euro2day

Το σχόλιο του Στίβεν Μνούτσιν ήρθε δύο μέρες μετά τις συζητήσεις στο Πεκίνο, με στόχο την επίλυση της εμπορικής τους διαμάχης.

Υπενθυμίζεται ότι η τρίμηνη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου λήγει την 1η Μαρτίου. Μετά από αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει ότι θα αυξηθούν οι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές από την Κίνα, στο 25% από το τρέχον 10%.

Productive meetings with China’s Vice Premier Liu He and @USTradeRep Amb. Lighthizer. pic.twitter.com/KxOZffFXAa