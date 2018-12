Moγκερίνι: Η Άγκυρα πρέπει να απόσχει από κάθε μονομερή ενέργεια στη Συρία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο τουρκικός στρατός θα επιτεθεί ξανά εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) ανατολικά του Ευφράτη ποταμού. Δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα.

