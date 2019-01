Μπολσονάρο: Eλευθερώσαμε τη Βραζιλία από τον σοσιαλισμό - Στρατιωτικοί το 1/3 των υπουργών του

ΠΗΓΗ: ant1news

Στις προθέσεις του Μπολσονάρο είναι επίσης η ανάπτυξη στενότερων δεσμών με τη Δύση και ιδίως με τις ΗΠΑ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην ορκωμοσία από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Μια ένδειξη αυτής της «διπλωματικής στροφής» είναι το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος σχεδιάζει να μεταφέρει την πρεσβεία της Βραζιλίας στο Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ.

Wishing newly sworn-in Brazilian President @jairbolsonaro warm congratulations from the people of the United States. pic.twitter.com/91TE80vpuu