Μυστήριο με άγνωστο άνδρα που φαίνεται σε βίντεο να είναι μέσα στην Παναγία των Παρισίων την ώρα της φωτιάς

Φοράει ένα κίτρινο γιλέκο, μαύρα ρούχα και κράνος.

Η εικόνα έχει προκαλέσει εκατοντάδες σχόλια στα social media για την ταυτότητα του ανδρός ενώ δημιουργούνται και ερωτήματα για το τι έκανε εκείνη την ώρα μέσα στην Παναγία των Παρισίων.

Οι εργάτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, είχαν φύγει πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Έχει αποκλειστεί δε και η πιθανότητα να πρόκειται για πυροσβέστη, καθώς δεν φοράει την στολή του πυροσβεστικού σώματος.

Δείτε το βίντεο:

#Breaking: Just in - Video is emerging of a #GiletsJaunes in black cloths at one of the the 2 towers half an hour at the start of the fire at the cathιdrale Notre-Dame de #Paris. #NotreDame#France. pic.twitter.com/haGSO7VCIB