NAVTEX των Τούρκων στην Κύπρο για άσκηση «με συμμαχικά πλοία»!

Πηγή: militaire.gr

Τώρα έχουμε αυτή τη NAVTEX των Τούρκων για “άσκηση με συμμαχικά πλοία”.

Η δεύτερη NAVTEX αφορά σε περιοχή δυτικά της Λέσβου, στην “καρδιά του Αιγαίου”, όπου οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν ασκήσεις με πυρά.

Οι NAVTEX και οι χάρτες:

ΝΑVTEX 1427/18

TURNHOS N/W : 1427/18

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND ALLIED NAVAL UNITS ON 03 JAN 19 FROM 0300Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

35 53.22 N – 028 28.55 E

35 53.22 N – 030 27.14 E

34 40.00 N – 030 27.14 E

34 40.00 N – 028 28.55 E

CAUTION ADVISED.

ΝΑVTEX 1428/18

TURNHOS N/W : 1428/18

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 03 JAN 19 FROM 0500Z TO 0600Z IN AREA BOUNDED BY;

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 15.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED.WIDE BERTH REQUESTED.