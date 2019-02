Νέα αποχώρηση από το κόμμα των Εργατικών στην Βρετανία - Γιατί κατηγορούν τον Κόρμπιν

ΠΗΓΗ: ant1news

Η Ράιαν, βουλεύτρια εκλεγμένη στο Βόρειο Ένφιλντ, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι παραιτείται από την ΚΟ των Εργατικών, επικαλούμενη τις ανησυχίες της για τον αντισημιτισμό στις τάξεις του κόμματος.

Άλλα επτά μέλη του κοινοβουλίου που εξελέγησαν με τους Εργατικούς αποχώρησαν τη Δευτέρα από το κόμμα, επικαλούμενα κυρίως το πώς προσεγγίζει ο ηγέτης του Τζέρεμι Κόρμπιν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη συνεχιζόμενη διένεξη γύρω από τις καταγγελίες περί αντισημιτισμού. Κάποια υποστήριξαν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας έχει υποστεί «πειρατεία» από τις «πολιτικές των μηχανισμών της άκρας αριστεράς».

Σε επιστολή της που ανήρτησε στο Twitter, η Ράιαν ερίζει πως το Εργατικό Κόμμα έχει «μολυνθεί» από «αντιεβραϊκό ρατσισμό» αφότου ο Κόρμπιν αναδείχθηκε ηγέτης του το 2015. Διατείνεται ταυτόχρονα ότι τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρχε στο κόμμα πριν εκλεγεί αρχηγός του ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePoliticspic.twitter.com/W8UEsJG7Rh