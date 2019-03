Νέα Ζηλανδία: Εδώ έκανε «πρόβα» για το μακελειό της Νέας Ζηλανδίας ο Μπρέντον Τάραντ

Σύμφωνα με τη New Zealand Herald, ο μακελάρης έγινε μέλος του συλλόγου -που λειτουργούσε το Bruce Rifle Club- στις αρχές του 2018 και συχνά έριχνε με κυνηγετικά τουφέκια και ένα AR-15.

Σύμφωνα με τον Πιτ Μπρέινταλ, έναν πρώην στρατιωτικό που επισκεπτόταν το Bruce Rifle Club, υπήρχαν μέλη του συλλόγου που κουβέντιαζαν για μαζικές δολοφονίες και σκηνές... αποκάλυψης.

Ο ίδιος είχε υποβάλλει εγγράφως τη διαμαρτυρία του στο αστυνομικό τμήμα του Ντούνεντιν, όμως τον διαβεβαίωσαν ότι γνώριζαν τί συνέβαινε και πως δεν πρέπει να ανησυχεί.

Το news.com.au σημειώνει ότι ανάμεσα σε καταθέσεις που έχουν λάβει αστυνομικοί υπάρχουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο Τάραντ έκανε παρέα με «περίεργους τύπους» στο πεδίο βολής, με τους οποίες μοιραζόταν το πάθος του για τα όπλα.

Οπως είπε χαρακτηριστικά ο Μπρέινταλ, ένας από τους στόχους που χρησιμοποιούσαν στο πεδίο βολής ήταν ένα ομοίωμα «Ασιάτη κομάντο».

Βάζει «λουκέτο» το ιδιωτικό πεδίο βολής;

Ο Σκοτ Ουίλιαμς, αντιπρόεδρος του συλλόγου που «τρέχει» το Bruce Rifle Club, δήλωσε ότι ήδη σταμάτησαν τη λειτουργία του, καθώς δεν οι ρατσιστικές συμπεριφορές δεν είναι ευπρόσδεκτες.

«Δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει ξανά. Εχουμε σοκαριστεί που είχαμε αυτό το άτομο που έκανε τόσο απαίσια πράγματα στο σύλλογό μας. Πενθούμε» τόνισε ο Ουίλιαμς, ο οποίος, ωστόσο, αντέκρουσε όσα ανέφερε ο Μπρέινταλ περί ακραίων μελών στον σύλλογο.

Gunman, Brenton Tarrant, spent time at the Bruce Rifle Club south of Dunedin. @geofparry7#Christchurch#7Newspic.twitter.com/ceOovCDpDI