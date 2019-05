Νέες προειδοποιήσεις Πομπέο στο Ιράν

«Το καθεστώς στην Τεχεράνη πρέπει να καταλάβει ότι οποιαδήποτε επίθεση από αυτό ή ενεργούμενά του όποια ταυτότητα κι αν έχουν εναντίον συμφερόντων ή πολιτών των ΗΠΑ θα απαντηθεί», με «άμεσο και αποφασιστικό» τρόπο, ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο» αλλά «η αυτοσυγκράτηση» που επιδεικνύει η Ουάσινγκτον «δεν πρέπει να ερμηνευθεί από το Ιράν ως έλλειψη αποφασιστικότητας», συμπλήρωσε ο Πομπέο, όπως αναφέρει το militaire.

The Islamic Republic of Iran has engaged in an escalating series of threatening actions and statements in recent weeks. Any attacks by them or their proxies against U.S. citizens or our interests will be answered with a swift and decisive response.