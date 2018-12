«Nein» από τη Μέρκελ στη Mέι για επαναδιαπραγμάτευση του Brexit

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως είπε η κυρία Μέρκελ - σύμφωνα με τις πληροφορίες του dpa - υπάρχουν εξάλλου πολλοί βρετανοί βουλευτές που δεν επιθυμούν την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε την χειρότερη λύση.

German Chancellor Angela Merkel has a stark message for embattled British Prime Minister Theresa May: The Brexit deal cannot be renegotiated https://t.co/sQOe5gOY1tpic.twitter.com/h1E10EMrMu