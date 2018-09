Νεκρός 20χρονος κολυμβητής από επίθεση καρχαρία - Ήταν σαν ταινία λένε αυτόπτες μάρτυρες

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία στο Κέιπ Κοντ. Είναι ο πρώτος θάνατος στη Μασαχουσέτη από επίθεση καρχαρία τα τελευταία 80 χρόνια.

Πηγή: People, NY Times

Το αστυνομικό τμήμα Wellfleet ανακοίνωσε στο facebook ότι ο κολυμβητής δέχθηκε το δάγκωμα από έναν καρχαρία στην παραλία Newcomb Hollow. “Φώναζα στην παραλία καρχαρίας, καρχαρίας! Ήταν σαν να ήμασταν στην ταινία 'Τα σαγόνια του καρχαρία'" δήλωσε στο Associated Press, ο Joe Booth, ένας ψαράς που βρισκόταν στην ακτή την ώρα της επίθεσης.

Το θύμα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, καθώς πρέπει να ενημερωθεί πρώτα η οικογένειά του, έβγαλε από το νερό ένας φίλος του και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την Πυροσβεστική αλλά εξέπνευσε.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο νεαρός έκανε σερφ, όταν δέχθηκε την επίθεση. Είχε χάσει τις αισθήσεις του και είχε ένα σοβαρό τραύμα στο πόδι.

Σύμφωνα με το AP, η παραλία παραμένει κλειστή. the beach has since been closed.