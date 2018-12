Νέο πρόγραμμα στήριξης για την Ουκρανία ενέκρινε το ΔΝΤ

Ο χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσινγκτον είχε δώσει καταρχήν το πράσινο φως σε αυτό το πρόγραμμα στήριξης στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς το Κίεβο αρχίζει να βγαίνει από μια βαθιά οικονομική κρίση αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπο με προθεσμίες για την αποπληρωμή μεγάλων οφειλών του κράτους ως το 2020.

«Οι ουκρανικές αρχές αποκατέστησαν επιτυχώς τη μακροοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», έκρινε ο Ντέιβιντ Λίπτον, δεύτερος τη τάξει στο ΔΝΤ.

Another good news – as agreed with IMF Managing Director @Lagarde, the Board of Directors of the IMF has just approved a stand-by program for Ukraine for 14 months of $ 3.9 billion. Also approved is a decision to allocate the first tranche of $ 1.4 billion within this program. pic.twitter.com/KrEswkKdPZ