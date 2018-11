Νέοι μπελάδες για Γουάινστιν - Τον κατήγγειλε Πολωνή για σεξουαλική παρενόχληση το 2002

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γυναίκα, Πολωνή υπήκοος, διαβεβαιώνει ότι είχε πει στον Γουάινστιν ποια ήταν η ηλικία της.

Αφηγείται ότι ο παραγωγός της πρότεινε να πάνε να δειπνήσουν, αλλά αντί για αυτό κατέληξαν στο διαμέρισμά του στο Σόχο. Ο ισχυρός παράγοντας του Χόλιγουντ την ανάγκασε κατόπιν να τον αγγίξει στα γεννητικά όργανα, αφού εκείνη αρνήθηκε να κάνουν σεξ λέγοντάς του πως ήταν παρθένα. Συμπληρώνει πως είδε ξανά τον Γουάινστιν επανειλημμένα, για τελευταία φορά το 2011.

Court papers filed Wednesday say Weinstein went on to harass and emotionally abuse Jane Doe for nearly a decade and blocked her from having a successful acting career https://t.co/nXe66z9toE