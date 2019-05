Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Χριστουπόλεως Μακάριος - Εξελέγη παμψηφεί από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας εξέλεξε παμψηφεί τον Επίσκοπο Χριστοπούλεως, Μακάριο, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

πηγή: ant1news.gr

Στον μέχρι σήμερα Επίσκοπο Χριστουπόλεως, Μακάριο, είχε ανατεθεί η οργάνωση της εν γένει Παιδείας στην Εκκλησία της Εσθονίας, όντας ένας εκ των πλέον ευρυμαθών ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου.

Πρόσφατα, όπως σημειώνει ο “Εθνικός Κήρυκας”, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο ειδικά το Σικάγο, όπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στις εκδηλώσεις για τη Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων.

Ο Επίσκοπος Μακάριος είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε στον τομέα της Χριστιανικής Ηθικής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, από όπου απέκτησε τον τίτλο Master of Sacred Theology, στον τομέα της Ιστορίας Επιστημών της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου του Harvard από όπου απέκτησε τον τίτλο Master of Arts, στον τομέα της Βιοηθικής της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου του Monash, από όπου απέκτησε τον τίτλο Master of Bioethics, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λουβαίν.

Η διδακτορική του διατριβή εγκρίθηκε με «άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδόθηκε με τον τίτλο «Κλωνοποίηση: Ηθικοκοινωνικές και Θεολογικές Συνιστώσες».

Ασχολείται με θέματα Βιοηθικής και Ποιμαντικής. Ιδρυσε την εκδοτική σειρά «Παντοδαπά της βιοηθικής», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διδάσκει από το 2003 στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου, ενώ έχει κατά καιρούς διδάξει μαθήματα σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων στο Ελληνικό Κολέγιο της Βοστώνης (2000), στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης (2002-2015), Θεσσαλίας (2007-2015) και Αθήνας (2009-2015) και στο Θεολογικό Σεμινάριο «Άγιος Πλάτων», της Αυτόνομης Εκκλησίας της Εσθονίας (2011-2015).