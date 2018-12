Νικαράγουα: Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν με ρόπαλα δημοσιογράφους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στη Μανάγκουα. Ο Τσαμόρο απαίτησε από αστυνομικούς έξω από το αρχηγείο ενημέρωση για αυτή που αποκάλεσε παράνομη έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του. Η αστυνομία κατέσχεσε μέρος του εξοπλισμού του και έγγραφα.

Police officers in #Nicaragua assault journalists at a police station and occupy the headquarters of opposition newspaper Confidencial and other civic and #humanrights organizations after they had their legal registration withdrawn?.#Sharjah24pic.twitter.com/WrviKXrewO