ΝΥΤ: Το FBI είχε ξεκινήσει έρευνα για το αν ο Τραμπ εργαζόταν για τη Ρωσία

Η έρευνα του FBI συγχωνεύτηκε γρήγορα με την έρευνα που ξεκίνησε ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ σχετικά με τη φερόμενη αθέμιτη σύμπραξη ανάμεσα στη Μόσχα και την ομάδα που διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Το FBI ξεκίνησε την έρευνά του μετά την αποπομπή του διευθυντή του Τζέιμς Κόμεϊ από τον Τραμπ τον Μάιο του 2017.

Σύμφωνα με τις πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, η έρευνα είχε ένα σκέλος αντικατασκοπείας και ένα ποινικό σκέλος.

Το πρώτο θα προσδιόριζε αν ο Τραμπ είχε συνειδητά ή όχι εργαστεί για τη Μόσχα και το δεύτερο αφορούσε την αποπομπή του Τζέιμς Κόμεϊ, γράφει η εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία δεν γνωρίζουμε αν οι έρευνες για το αντικατασκοπευτικό σκέλος συνεχίζονται.

