Ο Γκουαϊδό καταγγέλλει το στρατό της Βενεζουέλας για «σχεδόν γενοκτονία»

ΠΗΓΗ: ant1news

Ο 35χρονος Γκουαϊδό, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, του μοναδικού θεσμού που ελέγχει η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα, κατήγγειλε πως οι στρατιωτικοί μετατρέπονται σε «δήμιους», ότι διαπράττουν «σχεδόν γενοκτονία», τόσο «με τις πράξεις τους», όταν «δολοφονούν» διαδηλωτές, όσο και «με τις παραλείψεις τους», όταν «εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια» να εισέλθει στο έδαφος της χώρας.

Opposition leader Juan Guaido, recognized by some 50 countries as Venezuela's interim president, warned the military Sunday that blocking humanitarian aid from entering the country is a "crime against humanity" https://t.co/I5UPI1pJX0