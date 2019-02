Ο Τραμπ αναβάλλει τους πρόσθετους δασμούς στην Κίνα

Ο Τραμπ σε ανάρτησή στου στο Twitter έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» ΗΠΑ-Κίνας, γνωστοποιώνατςα πως θα αναβάλλει την αύξηση των δασμών που είχε προγραμματιστεί για την 1η Μαρτίου.

«Είμαι ικανοποιημένος που ανακοινώνω ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους ως προς τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι (εξαναγκαστικές) μεταφορές τεχνολογίας, η γεωργία, οι υπηρεσίες, το νόμισμα και πολλά άλλα ζητήματα», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Twitter.«Κατά συνέπεια (...) θα αναβάλλω την αύξηση των δασμών που προβλέπεται (ως) τώρα την 1η Μαρτίου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως θα προγραμματίσει συνάντηση κορυφής με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο ιδιόκτητο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο για να υπογραφεί συμφωνία, αν υπάρξει περαιτέρω πρόοδος.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!