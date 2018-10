Ο Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πάστορα Μπράνσον - Η προσευχή για τον Αμερικανό Πρόεδρο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP- Sputnik

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διότι έκανε δυνατή την επιστροφή του Μπράνσον στην πατρίδα του.

Από την πλευρά του ο Άντριου Μπράνσον ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο.

Γονάτισε δίπλα στον μεγιστάνα στο Οβάλ Γραφείο και είπε μια προσευχή για εκείνον. Κατόπιν επισήμανε πόσο ευγνώμων είναι που ο Αμερικανός ηγέτης έδωσε μάχη για εκείνον. Επανέλαβε ότι αγαπάει την Τουρκία.

Pastor Brunson prays over @realDonaldTrump

“Lord God, I ask that you pour out your holy spirit on President Trump"

Incredible unexpected moment...WOW??????

WELCOME HOME!???????pic.twitter.com/2INLOw3aQX