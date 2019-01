Ο Τσαβούσογλου απειλεί: Θα εξαπολύσουμε επίθεση στη βόρεια Συρία αν καθυστερήσει η αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ

H δήλωση αυτή του Τσαβούσογλου έρχεται μετά τα σχόλια του Αμερικανού ομολόγου του Μάικ Πομπέο στις 3 Ιανουαρίου ότι η Ουάσινγκτον θέλει να βεβαιωθεί ότι "οι Τούρκοι δεν θα σφαγιάσουν τους Κούρδους" στη Συρία έπειτα από μια αμερικανική αποχώρηση.

Η Κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) αποτελεί σημείο μεγάλων διαφωνιών μεταξύ ΗΠΑ-Τουρκίας. Οι Κούρδοι είναι εταίροι της Ουάσινγκτον στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, αλλά η Άγκυρα τούς θεωρεί τρομοκράτες λόγω των δεσμών τους με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

