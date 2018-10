Ο ύποπτος φάκελος που έστειλαν στο εστιατόριο του Ρόμπερτ ντε Νίρο - Τρομοδέμα και στον Μπάιντεν

Tο δέμα ελήφθη στον αριθμό 375 της οδού Γκρίνουϊτς. Η κλήση έγινε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα. Στη διεύθυνση αυτή είναι καταχωρημένες δύο επιχειρήσεις: Το Tribeca Film Festival και το Tribeca Grill.

Και τα δύο ανήκουν στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος επικρίνει με σφοδρότητα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντε Νίρο είχε κάποτε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «εθνική καταστροφή».

Τόσο το εστιατόριο όσο και το διπλανό κτίριο έχουν εκκενωθεί.

Το CNN δημοσίευσε φωτογραφία του τρομοπακέτου με παραλήπτη τον Ντε Νίρο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το εστιατόριο του Ντε Νίρο ήταν άδειο τη στιγμή που έφτασε το ύποπτο πακέτο. Αμέσως μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις στο Μπρονξ με ειδικό όχημα της αστυνομίας. Εκεί, θα ερευνηθεί με ακτίνες Χ για να διαπιστωθεί τι περιέχει μέσα.

