Ο Ζάεφ βρήκε τους «80» στη Βουλή - Ψήφισαν «8» από το VMRO - Τσίπρας: Συγχαρητήρια φίλε Ζόραν

Πέντε βουλευτές της μειωψηφίας τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Ζάεφ.

Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων για την Συνταγματική Αναθεώρηση, άρχισε στις 11:20 το βράδυ μετά από συνεχείς αναβολές και προσπάθειες από την κυβέρνηση Ζάεφ να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Με την αλλαγή του ονόματος θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναμένται να ακολουθήσουν όλες οι διαδικασίες στο Κοινβούλιο των Σκοπίων προκειμένου να εγκριθούν τα άρθρα, όπου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία, την οποία διαθέτει άνετα η κυβέρνηση Ζάεφ.

Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση και η ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, εξερχόμενος του Κοινοβουλίου της χώρας, είχε δηλώσει σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων ότι «γίνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση πλειοψηφίας δύο τρίτων στη Βουλή», προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία τροποποίησης του Συντάγματος.

«Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει υπό κανονικές συνθήκες» πρόσθεσε ο Ζόραν Ζάεφ.

«Συγχαρητήρια φίλε μου Ζόραν Ζάεφ! Η αποψινή ψήφος είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κοινή μας επιτυχία. Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ένα ειρηνικό μέλλον με ευημερία για τους λαούς μας!» αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

