Οδυνηρές οι συνέπειες ενός Brexit χωρίς συμφωνία - Ποιοι κλάδοι είναι στο «κόκκινο»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ), ο Τζέιμς Κάρνι, δεν αποκλείει προσωρινή συρρίκνωση του ΑΕΠ. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, η ΤτΑ περιμένει άνοδο του πληθωρισμού κατά 6,5%, αύξηση της ανεργίας στο 7,5% κι ελεύθερη πτώση κατά 30% των τιμών των κατοικιών.

Αγορές

Στο χειρότερο σενάριο, η ΤτΑ προβλέπει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας θα υποχωρήσει κατά 25%. Μπροστά στον κίνδυνο να ξεσπάσει χρηματοοικονομική κρίση, το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα του ΗΒ ζήτησε από τις τράπεζες να αυξήσουν τα άμεσα διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε επίπεδο που υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο λίρες συνολικά.

Will Britons end up stranded abroad? Will UK shops run out of Swiss cheese and French wine? #AFP looks at some of the possibilities of a no-deal Brexit https://t.co/pe7H99HK4Ppic.twitter.com/fdhYX8033d